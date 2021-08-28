Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sakatlık yaşayan Cornelius, Bruno Peres, Trondsen ve Gervinho'daki son durum ne?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Roma ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililerde rövanş maçında Cornelius, Trondsen, Bruno Peres ve Gervinho sakatlanarak oyuna devam edememişti. Yıldız futbolcuların son durumu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

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