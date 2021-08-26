Roma 3 - 0 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ (UEFA Konferans Ligi Play - Off Rövanş Maçı)

UEFA Konferans Ligi playoff 2. maçında Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 2-1'in rövanşında İtalya'da 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. İşte ATV'den canlı olarak yayınlanan karşılaşmanın özet görüntüleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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