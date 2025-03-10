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Serdar Dursun'dan flaş Fatih Tekke sözleri! Trabzonspor'a gelecek mi?

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İran Ligi takımlarından Persepolis'te forma giyen Serdar Dursun, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli forvet birçok konu hakkında çarpıcı ifadeler kullanırken, Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında yer alan Fatih Tekke ile ilgili de konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

10 Mart 2025 | 17:44
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