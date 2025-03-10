Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Yeni görevi...
Son dakika: Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi. Bordo-mavililerde, Güneş'e ne görev verileceği ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
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