Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan U19 takımına övgü dolu sözler
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor U19 takımı hakkında açıklamalarda bulundu. TS SPOR HABERLERİ
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