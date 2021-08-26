26 Ağustos 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Roma Trabzonspor maçında Cornelius sakatlanarak oyundan çıktı | Son dakika spor haberleri
UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Trabzonspor, Roma ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde yıldız futbolcu Cornelius sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Danimarkalı forvetin yerine Djaniny oyuna dahil oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
26.08.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Yalçın o ismin transferini istedi! Resmi görüşmeler başladı
- Mehmet Özcan, Galatasaray'ın Yeni Transferini Açıkladı! "Sıradaki İsim O Olacak!" / A Spor
- Türkiye'nin Kupası'nda kuralar çekildi!
- Ogün Şahinoğlu, Galatasaray'ın Transfer Politikasını Yorumladı / A Spor / Spor Ajansı / 25.08.2021
- Helsinki maçı öncesi flaş değerlendirme! "F.Bahçe'nin en önemli silahı..."
- Türkiye'nin Kupası'nda kuralar çekildi!
- Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın Transfer Gündemini Açıkladı! Transferde Hareketli Günler.. / A Spor
- Canlı yayında açıkladı! G.Saray'ın 10 numarasını o isim giyecek
- Haldun Domaç'tan HJK Helsinki - Fenerbahçe Maçı Öncesi Flaş Tahminler / Spor Gündemi / 26.08.2021
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası