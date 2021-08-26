Roma Trabzonspor maçında Cornelius sakatlanarak oyundan çıktı | Son dakika spor haberleri

UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Trabzonspor, Roma ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde yıldız futbolcu Cornelius sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Danimarkalı forvetin yerine Djaniny oyuna dahil oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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