26 Ağustos 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Roma maçı öncesi flaş sözler! "Trabzonspor'un bu engeli geçmesi gerekiyor"

A Spor yorumcusu Ümit Aktan, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'un, Roma maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Bordo mavililerin turu geçmek için ekstra çaba harcamasının gerektiğini ifade eden Aktan, "Roma'nın turnuvanın dışında kalması UEFA'nın boynunu büker. Trabzonspor'un yüzde 51 geride başladığı bu sistemde vurduğunun gol olması gerekiyor. Yani Trabzonspor'a daha kolay kart çıkar, Roma'ya daha zor kart çıkar" dedi. İşte o sözler...
26.08.2021
ABONE OL

DİĞER
Trabzonspor’un bu engeli geçmesi gerekiyor "Trabzonspor'un bu engeli geçmesi gerekiyor" 26.08.2021
Avcı kritik maç öncesi konuştu! Roma’nın avantajı olabilir ama... Avcı kritik maç öncesi konuştu! "Roma'nın avantajı olabilir ama..." 25.08.2021
Trabzonspor’dan Stefano Denswil’e özel video Trabzonspor'dan Stefano Denswil'e özel video 25.08.2021
Stefano Denswil Trabzon’a geldi! Stefano Denswil Trabzon'a geldi! 24.08.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fırtına’dan stopere dev takviye! Anlaşma tamam Fırtına'dan stopere dev takviye! Anlaşma tamam 23.08.2021
Trabzonspor’dan sol bek hamlesi! Trabzonspor'dan sol bek hamlesi! 20.08.2021
O sorunu hallederse tutulmaz bir takım olur! "O sorunu hallederse tutulmaz bir takım olur!" 20.08.2021
Abdullah Avcı: Üst düzey futbol oynadık Abdullah Avcı: Üst düzey futbol oynadık 19.08.2021
Trabzonspor 1-2 Roma MAÇ ÖZETİ | UEFA Konferans Ligi Trabzonspor 1-2 Roma (MAÇ ÖZETİ) | UEFA Konferans Ligi 19.08.2021
Mourinho A Spor’a konuştu! Şampiyonlar Ligi gibi bir maçtı Mourinho A Spor'a konuştu! "Şampiyonlar Ligi gibi bir maçtı" 19.08.2021
Cornelius: Roma’da gerekli skoru alırız Cornelius: Roma'da gerekli skoru alırız 19.08.2021
GOL | Trabzonspor 1-2 Roma GOL | Trabzonspor 1-2 Roma 19.08.2021
Nwakaeme kaleciyi geçemedi! İkinci gol böyle kaçtı... Nwakaeme kaleciyi geçemedi! İkinci gol böyle kaçtı... 19.08.2021
GOL | Trabzonspor 1-1 Roma GOL | Trabzonspor 1-1 Roma 19.08.2021
GOL | Trabzonspor 0-1 Roma GOL | Trabzonspor 0-1 Roma 19.08.2021
Romalı oyuncu hakemi kandıramadı! Penaltı bekledi sarı kart gördü Romalı oyuncu hakemi kandıramadı! Penaltı bekledi sarı kart gördü 19.08.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den süper transfer hamlesi! Peş peşe gelecekler
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fatih Terim'in yeni gözdesi...
Beşiktaş'tan stoper bombası! Yalçın'ın gözü onda | Son dakika transfer haberleri
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Vitor Pereira o yıldızı istedi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Vitor Pereira o yıldızı istedi
Son dakika spor haberi: Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan anlar! N'Sakala fenalaştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör