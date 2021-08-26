26 Ağustos 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Roma maçı öncesi flaş sözler! "Trabzonspor'un bu engeli geçmesi gerekiyor"
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'un, Roma maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Bordo mavililerin turu geçmek için ekstra çaba harcamasının gerektiğini ifade eden Aktan, "Roma'nın turnuvanın dışında kalması UEFA'nın boynunu büker. Trabzonspor'un yüzde 51 geride başladığı bu sistemde vurduğunun gol olması gerekiyor. Yani Trabzonspor'a daha kolay kart çıkar, Roma'ya daha zor kart çıkar" dedi. İşte o sözler...
26.08.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Avcı kritik maç öncesi konuştu! "Roma'nın avantajı olabilir ama..."
- Ogün Şahinoğlu, Galatasaray'ın Transfer Politikasını Yorumladı / A Spor / Spor Ajansı / 25.08.2021
- Helsinki maçı öncesi flaş değerlendirme! "F.Bahçe'nin en önemli silahı..."
- N'Sakala sahalara ne zaman dönecek? Resmi açıklama geldi
- Sacha Boey'den transfer itirafı!
- Canlı yayında açıkladı! G.Saray'ın 10 numarasını o isim giyecek
- Trabzonspor'dan Stefano Denswil'e özel video
- Sörloth, Real Sociedad'da! Fenerbahçe'nin Yeni Forveti Kim Olacak? / A Spor / Transfer Raporu
- Mehmet Emin Uluç: "Fenerbahçe'nin Bir Tane Yıldızı Var Vitor Pereira" / Spor Ajansı / 25.08.2021
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası