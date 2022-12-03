GOL | Trabzonspor 1-0 Hull City
Trabzonspor hazırlık maçında Hull City karşısında 4. dakikada Trezeguet'in golüyle 1-0 öne geçti.
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