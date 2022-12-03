Trabzonspor - Hull City maçı sonrası Umut Bozok ve Trezeguet konuştu!
Trabzonspor'un iki yıldızı Umut Bozok ve Trezeguet, Hull City ile oynanan ve 1-1 sonuçlanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Umut Bozok, "İyi oynadık ama malesef kazanamadık" dedi. Öte yandan Trezeguet ise, "Oynadığım yer önemli değil elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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