Trabzonspor'da Marek Hamsik'ten sözleşme açıklaması!
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli orta saha, "Futbola devam edecek miyim bilmiyorum. Şu an bildiğim tek şey, yaza kadar Trabzonspor'la sözleşmem olduğu ve önceliğim bu sözleşmeyi tamamlamak. Sezon bittikten sonra ailemle beraber oturup bunu konuşuruz." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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