Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un asıl problemi...
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
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