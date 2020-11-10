10 Kasım 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Abdullah Avcı ile görüşmesini anlattı! "Sesinde çok ciddi istek ve arzu vardı"
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Domaç, "Hayırlı olsun demek için Abdullah Avcı ile telefonda görüştüm, sesinde çok ciddi bir istek ve arzu vardı." dedi.
10.11.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Pist yenilendiği için daha hızlı bir yarış bekliyoruz"
- "Pist yenilendiği için daha hızlı bir yarış bekliyoruz"
- "F.Bahçe ve G.Saray takasla Dorukhan'ı istiyor"
- Nevzat Dindar: "Fenerbahçe İlk 45 Dakikaları Harcıyor" / A Spor / Spor Ajansı / 09.11.2020
- Serhan Türk: "Feghouli Ve Belhanda Çok İyi Oynadı" / Son Sayfa / 08.11.2020
- Serdar Kelleci: "Galatasaray'ın Futbolundan Keyif Aldım" / Son Sayfa / 08.11.2020
- Volkan Demir: ''Pelkas'ın Oyundan Çıkmaması Gerekiyordu!'' / A Spor / Son Sayfa / 08.11.2020
- Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması!
- Flaş F.Bahçe yorumu! "Erol Bulut rakibe göre taktik belirlemezse..."
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama