Abdullah Avcı ile görüşmesini anlattı! "Sesinde çok ciddi istek ve arzu vardı"

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Domaç, "Hayırlı olsun demek için Abdullah Avcı ile telefonda görüştüm, sesinde çok ciddi bir istek ve arzu vardı." dedi.

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