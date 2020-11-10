Zeki Uzundurukan: Abdullah Avcı Trabzonspor'u şampiyon yapacaktır

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, bordo-mavililerin yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Zeki Uzundurukan, "Abdullah Avcı, Trabzonspor ile yaptığı 2.5 yıllık sözleşme süresi içinde Trabzonspor'u şampiyon yapacaktır." dedi.