10 Kasım 2020, Salı
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Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı şehre geldi
Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Deneyimli teknik adam, saat 18.30 sıralarında Trabzon'a geldi. Bordo-mavili taraftarlar da "Şampiyon yap bizi, cehennemde yak bizi" tezahüratlarıyla deneyimli çalıştırıcıyı havalimanında karşıladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri
10.11.2020
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