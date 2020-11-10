Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı şehre geldi

Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Deneyimli teknik adam, saat 18.30 sıralarında Trabzon'a geldi. Bordo-mavili taraftarlar da "Şampiyon yap bizi, cehennemde yak bizi" tezahüratlarıyla deneyimli çalıştırıcıyı havalimanında karşıladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

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