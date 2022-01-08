08 Ocak 2022, Cumartesi
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Süper Lig haberleri - Corona Virüsü Süper Lig'i nasıl etkileyecek? "Sahaya çıkmayan takım..."
Omicron varyantı ile tüm Dünya'da artış gösteren Corona virüsü futbolu da vurdu. Kulüplerin sürekli Corona virüsü açıklamalarından sonra liglerin ertelenmesi konuşuluyor. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök bu duruma açıklık getirdi. Özkök, "Her lig kendi kararlarını alıyor. Süper Lig'de sahaya çıkmazsanız hükmet mağlup sayılıyorsunuz. TFF maçların oynanması için kadro sayısını 28'den 35'e yükseltti ve amatör oyuncular için sınırsız hak açtı. Takvim sıkışık olduğu için maçların ertelenmesi istenmiyor." dedi. | Süper Lig haberleri
08.01.2022
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