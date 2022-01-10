Fenerbahçe Adana Demirspor maçı sonrası Murat Sancak'tan Belhanda sözleri! "İçeri almalarını söyledim"

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve sahadan sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası Adana temsilcisinin başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu. Sancak, "Belhanda'nın Galatasaray'dan bize gelmesinden dolayı bu gibi sıkıntılar oluyor. Hiç gerek yoktu. Maç bitmeden bağırdım ve Belhanda'yı içeri almalarını söyledim, sıkıntı olmasın diye. Belhanda ile görüşeceğiz, bu kulübün en değerli oyuncularından. Bu tip gerginliklerin olmaması için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

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