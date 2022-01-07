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Hıncal Uluç'tan sert sözler! "Süper Lig değil sahtekarlar ligi"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Benim öfkem TFF'nin gösterdiği acizlik. Süper Lig değil bir sahtekarlar ligi. Avrupa'nın en çok yere düşülen, topun oyunda en az kaldığı ligini oynuyoruz. Avrupa'dan 9 dakika daha az top oyunda kalıyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
07.01.2022
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