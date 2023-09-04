Murt Sancak'tan flaş transfer açıklaması: Menajerler bize önerdi!
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına telefonla başlandı. Mavi Şimşekler'in transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Murat Sancak "Cherif Ndiaye'yi bonservisiyle Kızılyıldız'a gönderdik" dedi. Beşiktaş'tan Muleka'yla ilgili de açıklamalarda bulunan Sancak "Ahmet Nur Çebi en doğrusunu yapıyor, belki de kulübün geleceğini kurtaracak. Muleka birçok menajer tarafından bize önerildi" ifadelerini kullandı.
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