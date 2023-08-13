Kasımpaşa - Ankaragücü maçında olay kavga!
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşan Kasımpaşa ile Ankaragücü maçının sonunda protokolde olay kavga çıktı. İşte o görüntüler...
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