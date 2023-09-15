Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak A Spor'a konuştu! "Transferin şampiyonu Fenerbahçe"
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında açıklamalarda bulundu. Sancak, "Bu sezon transferin şampiyonu Fenerbahçe'dir" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:18
Sancak: Transferin şampiyonu F.Bahçe! 15 Eylül 2023 | 12:00
19:22
Murt Sancak'tan transfer açıklaması: Menajerler bize önerdi! 04 Eylül 2023 | 12:00
03:24
Feghouli: Başakşehir'e attığım gol unutulmazdı 23 Ağustos 2023 | 12:00
01:48
Sancak'tan flaş açıklama! 23 Ağustos 2023 | 12:00
00:12
Kasımpaşa - Ankaragücü maçında olay kavga! 13 Ağustos 2023 | 12:00
21:32
Başkan Erdoğan G.Saray'ı tebrik etti! 10 Ağustos 2023 | 12:00
10:18
Yüksel Yıldırım'dan Bakambu açıklaması! "Yanlış anlaşıldım" 26 Temmuz 2023 | 12:00
08:23
Sancak'tan Yunus Akgün sözleri! 21 Temmuz 2023 | 12:00