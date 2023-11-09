Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: Hakemler bedel ödemiyor!
Son dakika spor haberi: Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından hakem hataları ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un sözleri
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