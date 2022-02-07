Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman A Spor'a konuştu! "Fenerbahçe maçında farklı şeyler olabilir"
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Karaman, Fenerbahçe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi, "Fenerbahçe maçında farklı şeyler olabilir. Kupayı önemsiyoruz, ligi cumartesiye kadar kenara koyduk. Kayserispor olarak kendimizi düşünüyoruz. Hatayspor maçındaki performansı yukarı çekmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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