Giresunspor antrenmanında Sankhare ile Seginho kavga etti! O görüntüler A Spor'da
Giresunspor'lu futbol Sankhare flaş iddialarda bulunmuştu. Sankhare, "Can güvenliğimden endişe ediyorum, taraftarlar beni ölümle tehdit ediyor. Evimde elektrik ve internetimi kestiler" demişti. A Spor Editörü Koray Baloğlu, bu iddiaların aslını canlı yayında açıkladı. Öte yandan Giresunspor antrenmanında Sankhare ile Seginho arasındaki kavganın görüntüleri A Spor ekranlarından yayınlandı. İşte o görüntüler...
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