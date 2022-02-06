Emre Belözoğlu anlattı Berkay golü attı!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından ise Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun devre arasında soyunma odasında Berkay Özcan'ın attığı golün taktiğini birebir anlattığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde genç teknik adamın, Berkay'a topu ileriye taşıması ve Nacer Chadli ile yakın oynamasına ilişkin telkinlerde bulunduğu görülüyor. 41 yaşındaki çalıştırıcı, aynı zamanda taktik tahtasına yaptığı çizimlerle de oyuncularından istediklerini görsellerle aktarıyor.