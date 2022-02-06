Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından ise Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun devre arasında soyunma odasında Berkay Özcan'ın attığı golün taktiğini birebir anlattığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde genç teknik adamın, Berkay'a topu ileriye taşıması ve Nacer Chadli ile yakın oynamasına ilişkin telkinlerde bulunduğu görülüyor. 41 yaşındaki çalıştırıcı, aynı zamanda taktik tahtasına yaptığı çizimlerle de oyuncularından istediklerini görsellerle aktarıyor.
Emre Belözoğlu anlattı Berkay golü attı!
Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri müsabakada Berkay Özcan ile buldukları golün taktiğini soyunma odasında taktik tahtasına yaptığı çizimlerle anlattığı anların görüntülerini paylaştı.
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