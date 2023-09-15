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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı A Spor'a konuştu! "Artık gelişme yok"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı A Spor'da Transfer Raporu programına konuk oldu. Çamlı, sarı-kırmızılı takımın son günlerde neler yaşadığını ve transfer tahtasının açıldıktan sonra ne olduğunu açıkladı.

15 Eylül 2023 | 23:42
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