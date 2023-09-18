Erman Toroğlu'dan olay play-off iddiası!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 90+1 programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bana gelen habere göre, gelecek sezon play-off oynanması için inanılmaz bir hazırlık var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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