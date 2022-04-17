Video Spor Toto Süper Lig Videoları Erman Toroğlu, MHK'nın şok istifa kararını yorumladı! "İstifa ettirildi"

Erman Toroğlu, MHK'nın şok istifa kararını yorumladı! "İstifa ettirildi"

Türk futbolunda deprem devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da görevini bırakıyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, flaş istifayı yorumladı. Toroğlu, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmedi, istifa ettirildi. Servet Yardımcı dik duramadı." dedi. İşte Toroğlu'nun yorumu.

17 Nisan 2022 | 16:32
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

11:20
Toroğlu, MHK'nın istifasını yorumladı! 17 Nisan 2022 | 12:00
00:42
MHK'nın istifası sonrası flaş iddia! 17 Nisan 2022 | 12:00
01:51
Yayın ihalesinde son durum ne? 13 Nisan 2022 | 12:00
07:52
Ağaoğlu'dan yabancı kuralı açıklaması! 12 Nisan 2022 | 12:00
02:18
Toroğlu'dan o hakeme sert sözler! 11 Nisan 2022 | 12:00
10:18
Toroğlu'dan Cüneyt Çakır itirafı! 05 Nisan 2022 | 12:00
01:27
TFF'de seçim tarihi açıklandı! 05 Nisan 2022 | 12:00
09:47
Ahmet Ağaoğlu: Kendi aramızda anlaştık! 04 Nisan 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN