Erman Toroğlu, MHK'nın şok istifa kararını yorumladı! "İstifa ettirildi"
Türk futbolunda deprem devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da görevini bırakıyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, flaş istifayı yorumladı. Toroğlu, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmedi, istifa ettirildi. Servet Yardımcı dik duramadı." dedi. İşte Toroğlu'nun yorumu.
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