Danny Welbeck Süper Lig'e mi geliyor? Başkan A Spor'a açıkladı
Bir dönem altyapısından yetiştiği Manchester United ve Arsenal formaları ile sergilediği performansla adından sıkça bahseden Danny Welbeck'in adı Türkiye'de anlıyordu. TFF 1. Lig'i lider tamamlayan MKE Ankaragücü, İngiliz yıldızı transfer etmek istedi ancak maliyet bu transfere engel oldu. Ankara ekibinin başkanı Faruk Koca, A Spor canlı yayınında detayları açıkladı.
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