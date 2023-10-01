Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert düğünde davul çaldı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Patrick Kluivert, katıldığı düğünde para takdı. Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak ise para taktı. İşte o anlar...
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