Yunus Akgün Litvanya - Türkiye maçı öncesi konuştu! "Milli Takım çocukluk hayalimdi"
A Milli Takım'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Litvanya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "Çocukluktan beri hayalimdi Milli Takım forması giymek. Bunun için çok mutluyum. Bu hayalimi gerçeğe dönüştüren Stefan Kuntz ve ekibine teşekkür ederim. Heyecanlıydım ama arkadaşlarım ve ağabeylerim sahada bana yardımcı oldu." dedi. İşte o sözler...
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