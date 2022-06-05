LİTVANYA TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇINI TIKLA CANLI İZLE | Litvanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Milli Takım'ın 11'i!
Litvanya - Türkiye Uefa Uluslar C Ligi 1. Grup maçını TIKLA CANLI İZLE | Uefa Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Litvanya'nın konuğu olacak. Milliler rakibini yenerek grupta ikide iki yapmak istiyor. Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Mert Müldür, Çağlar, Merih, Ferdi, Dorukhan, Orkun, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal 11'i ile çıkması bekleniyor. Zorlu mücadele 7 Haziran Salı günü saat 21:45'de başlayacak. Maç Litvanya Futbol Federasyonu Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak. Litvanya - Türkiye maçını TIKLA CANLI izle...
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