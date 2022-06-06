Stefan Kuntz Litvanya - Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu! "Kazanmamız gereken maçlar”
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi Grup 1'de Türkiye'nin Litvanya ile oynayacağı mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Kuntz, "Bu saha koşulları tabii ki etkileyecek. Alışık olmadığımız bir zemin. Faroe Adaları maçından sonraki ilk antrenmanı Riva'da yaptık, tabii ki farklı olacak. Futbolcular etkilenecektir ama bu maçlar kafamızda kazanmamız gereken maçlar." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar…
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