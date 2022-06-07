Litvanya maçı öncesi flaş A Milli Takım sözleri! "Stefan Kuntz'un avantajı..."
A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Litvanya - Türkiye maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Özkök, "Ben bu grupta bütün maçlarımızı kazanarak tekrar B ligine yükselmeyi bekliyorum. Çünkü bu gruptaki rakipler bizim kalibremizdeki takımlar değil. Türkiye'nin bu grupta lider olması gerekir. Rakiplerin kolay olması bağlamında teknik ekibimiz çeşitli denemeler yapabilecek. Stefan Kuntz'un bu akşam rotasyon yapmasını bekliyorum. Bütün takımlar sıklıkla rotasyon uyguluyor. Ben her halükarda takımımızın galip geleceğini düşünüyorum" dedi.
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