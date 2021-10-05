05 Ekim 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika Milli Takım haberleri | Tolunay Kafkas : Bakış açısı bizim için olumlu
Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas, Kazakistan maçı öncesi kameralar karşısına geçti. 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası maçı öncesinde konuşan Kafkas, "Yeni bir oluşum var burada. Burayı bir eğitim yeri olarak düşünmek lazım. Bir çok oyuncuyu A Takıma verdik ve vermeye devam edeceğiz. Stefan Kuntz ile beraber çalışıyoruz .Bir avantajımız Almanya U-21 takımını çalıştırması. Bakış açısı bizim için olumlu." dedi. | Son dakika Millli Takım haberleri
05.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Volkan Demir: "Fenerbahçe'ye Mesut Ve İrfan Katıldığı Anda Kalite Artacaktır" / A Spor / Sabah Sporu
- Serkan Korkmaz: ''Mesut Özil'i Bu Kadar Kenarda Isındırma'' A Spor / Spor Ajansı/04.10.2021
- Ozan Tufan Norveç Ve Letonya Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulunuyor Son Gelişmeler / A Spor
- Nuri Şahin Antalyaspor'da futbol sorumlusu oldu!
- Son dakika Milli Takım haberleri | Ümit Mili Takımı Kazakistan deplasmanına hazırlanıyor
- Futbolcu sahada cinayete teşebbüste bulundu!
- Serhan Türk: ''Galatasaray Maçında Hakem Maçın Önüne Geçmeseydi Daha Farklı Olurdu'' A Spor
- Stefan Kuntz milli mesaiye başladı!
- Serkan Korkmaz: "Sergen Yalçın'ın Zekası Paha Biçilemez" / A Spor / Spor Ajansı / 04.10.2021
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...