Son dakika Milli Takım haberleri | Tolunay Kafkas : Bakış açısı bizim için olumlu

Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas, Kazakistan maçı öncesi kameralar karşısına geçti. 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası maçı öncesinde konuşan Kafkas, "Yeni bir oluşum var burada. Burayı bir eğitim yeri olarak düşünmek lazım. Bir çok oyuncuyu A Takıma verdik ve vermeye devam edeceğiz. Stefan Kuntz ile beraber çalışıyoruz .Bir avantajımız Almanya U-21 takımını çalıştırması. Bakış açısı bizim için olumlu." dedi. | Son dakika Millli Takım haberleri

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