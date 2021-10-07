A Milli Takım'da Burak Yılmaz Türkiye - Norveç maçı öncesi konuştu!

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç'i ağırlayacak. Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milliler, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor. Mücadele öncesi millilerin yıldızı Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz, EURO 2020'de yaşananlar ve kötü takımın kötü gidişi hakkında sorulan sorulara yanıt vermedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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