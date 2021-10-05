Son dakika Milli Takım haberleri | Ümit Mili Takımı Kazakistan deplasmanına hazırlanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. 12 Ekim'de Kazakistan deplasmanına çıkacak olan Ümit Milli Takımımızdan Umut Güneş ve Cenk Özkacar açıklamalarda bulundu. Umut Güneş, "Kuntz ile tanışmıyorum ama kim iyi performans sergilerse onu Milli Takıma alacaktır." dedi. Cenk Özkacar ise "Şanssız sonuçlar aldık. İyi çalıştık ama sonuç bölümünde etkili olamadık." açıklamalarında bulundu. | Son dakika Milli Takım haberleri

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