26 Şubat 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Ozan Tufan'ın futbol hayatı bitmişti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzmir’de katıldığı bir panelde Türk futbolunu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasını ve yabancı kuralını değerlendirdi. Güneş, yabancı oyuncu sayısının düşürülmesinden yana olduğunu ifade ederek, "Yabancı oyuncuya karşı değilim ama daha kaliteli yabancı oyuncuların alınması lazım. Yabancı oyuncuların Türk oyunculara zararı var mı diyorlar, var tabi" dedi. Güneş ayrıca Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili flaş ifadeler kullandı.
26.02.2020

Ozan Tufan'ın Alanyaspor'dan dönükten sonra Fenerbahçe'de takım kaptanı olduğunu belirten Güneş, "Bir ara yoktu, futbol hayatı bitmişti. Fenerbahçe gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kaptan ama tartışma konusu... Bunları yaşayacak. Hala da gerçek futbola dönmedi. Dalgalanmaları yenecek bir genel kültürü henüz yok. Sen de versen yetmiyor." şeklinde konuştu.

Güneş, Arda Turan ile ilgili bir soru üzerine ise "Arda'yı biz harcadık, hatası var mı var, ama senin de çocuğun hata yapıyor. Yapmıyor mu, bizim oralarda sıkıntımız var." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Ozan Tufan'ın futbol hayatı bitmişti Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Ozan Tufan'ın futbol hayatı bitmişti 26.02.2020
Milli Takım Kaptanı Semih Erden açıklamalarda bulundu Milli Takım Kaptanı Semih Erden açıklamalarda bulundu 17.02.2020
Ömer Onan açıklamalarda bulundu Ömer Onan açıklamalarda bulundu 17.02.2020
Başantrenör Ufuk Sarıca açıklamalarda bulundu Başantrenör Ufuk Sarıca açıklamalarda bulundu 17.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Şenol Güneş açıkladı! Merih EURO 2020'de oynayacak mı? Şenol Güneş açıkladı! Merih EURO 2020'de oynayacak mı? 15.02.2020
Şenol Güneş: İnşallah grup birincisi olarak çıkarız Şenol Güneş: İnşallah grup birincisi olarak çıkarız 10.01.2020
Şenol Güneş: Azerbaycan'a gittim, çok sıcak bir hava ve ortam vardı Şenol Güneş: Azerbaycan'a gittim, çok sıcak bir hava ve ortam vardı 10.01.2020
Zeki Uzundurukan: Elele verirsek başaramayacağımız şey yok Zeki Uzundurukan: Elele verirsek başaramayacağımız şey yok 12.12.2019
Gürcan Bilgiç: Şampiyona öncesinde en az hasarla sıyrılmak, moral açısından önemliydi Gürcan Bilgiç: Şampiyona öncesinde en az hasarla sıyrılmak, moral açısından önemliydi 12.12.2019
Levent Tüzemen: Bizim mücadelemiz teröristlere karşı, kimsenin toprağında gözümüz yok Levent Tüzemen: Bizim mücadelemiz teröristlere karşı, kimsenin toprağında gözümüz yok 12.12.2019
Aykut İnce: Heyetimiz son derece başarılı bir savunma yaptı Aykut İnce: Heyetimiz son derece başarılı bir savunma yaptı 12.12.2019
Türk halkını Milli Takım'a tekrar yakınlaştırdık "Türk halkını Milli Takım'a tekrar yakınlaştırdık" 04.12.2019
EURO 2020 kuraları çekildi EURO 2020 kuraları çekildi 01.12.2019
Milli takıma gurbetçi yıldız Milli takıma gurbetçi yıldız 24.11.2019
Milli takıma Başakşehir damgası Milli takıma Başakşehir damgası 22.11.2019
Şenol Güneş: Bizim hedefimiz 2022 Dünya Kupası Şenol Güneş: Bizim hedefimiz 2022 Dünya Kupası 21.11.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan flaş transfer kararı! Fenerbahçe hediyesi...
Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine 4 aday!
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu! Karar verildi...
Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Ersun Yanal...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Trabzonspor'a piyango! Sörloth'a rekor teklif...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör