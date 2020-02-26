26 Şubat 2020, Çarşamba
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Ozan Tufan'ın Alanyaspor'dan dönükten sonra Fenerbahçe'de takım kaptanı olduğunu belirten Güneş, "Bir ara yoktu, futbol hayatı bitmişti. Fenerbahçe gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kaptan ama tartışma konusu... Bunları yaşayacak. Hala da gerçek futbola dönmedi. Dalgalanmaları yenecek bir genel kültürü henüz yok. Sen de versen yetmiyor." şeklinde konuştu.
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Ozan Tufan'ın futbol hayatı bitmişti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzmir’de katıldığı bir panelde Türk futbolunu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasını ve yabancı kuralını değerlendirdi. Güneş, yabancı oyuncu sayısının düşürülmesinden yana olduğunu ifade ederek, "Yabancı oyuncuya karşı değilim ama daha kaliteli yabancı oyuncuların alınması lazım. Yabancı oyuncuların Türk oyunculara zararı var mı diyorlar, var tabi" dedi. Güneş ayrıca Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili flaş ifadeler kullandı.
26.02.2020
Ozan Tufan'ın Alanyaspor'dan dönükten sonra Fenerbahçe'de takım kaptanı olduğunu belirten Güneş, "Bir ara yoktu, futbol hayatı bitmişti. Fenerbahçe gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kaptan ama tartışma konusu... Bunları yaşayacak. Hala da gerçek futbola dönmedi. Dalgalanmaları yenecek bir genel kültürü henüz yok. Sen de versen yetmiyor." şeklinde konuştu.
Güneş, Arda Turan ile ilgili bir soru üzerine ise "Arda'yı biz harcadık, hatası var mı var, ama senin de çocuğun hata yapıyor. Yapmıyor mu, bizim oralarda sıkıntımız var." ifadelerini kullandı.
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