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A Milli Takım Kaptanı Semih Erden açıklamalarda bulundu

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek 12 Dev Adam, Ankara'da medya günü gerçekleştirdi. A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Semih Erden, açıklamalarda bulundu.
17.02.2020

Semih Erden'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"İnşallah kampımız güzel ve sakatlıksız geçer. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Önce Hollanda maçı, seyircimizin önünde oynuyoruz. Heyacan verici, umarım maçı en güzel şekilde tamamlayıp İsveç'e galibiyet için gideceğiz."

"Ankara seyircisi bizim için ayrı. Gerçekten her zaman her yerde Milli Takım destek görüyor ama Ankara seyircisi bizi çok iyi ateşliyor. Cuma günü maçımıza bekliyoruz."

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