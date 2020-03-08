08 Mart 2020, Pazar
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Kadın Milli Takımı Merih Demiral'a forma hediye etti
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı ve Beşiktaş'ın futbolcusu Didem Karagenç, yıldız stoperimiz Merih Demiral'a tüm takımın imzası olduğu forma hediye etti. Genç stoper Merih ise teşekkürlerini sunarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
08.03.2020
A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan Merih Demiral'a güzel bir sürpriz geldi. Milli takım kaptanı Didem Karagenç, tüm takımın imzasının bulunduğu formaya 'Geçmiş olsun Demir adam, iyi ki doğdun' yazdı.
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