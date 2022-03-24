PORTEKİZ TÜRKİYE CANLI İZLE | Portekiz - Türkiye maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte millilerin ilk 11'i!
Portekiz Türkiye CANLI İZLE | A Milli Futbol Takımı'mız Katar 2022 Dünya Kupası play off maçında Portekiz'e konuk olacak. Milliler maçı kazanıp İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibi ile son bir tur maçına çıkarak Dünya Kupası biletini almak istiyorlar. Milliler Uğurcan, Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem ve Burak Yılmaz 11'i ile sahaya çıkacaklar. Zorlu mücadele 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te Porto'nun Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak. Portekiz - Türkiye maçını CANLI izle...
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