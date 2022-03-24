PORTEKİZ TÜRKİYE CANLI İZLE | Portekiz - Türkiye maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?
Portekiz Türkiye CANLI İZLE | A Milli Futbol Takımı'mız Katar 2022 Dünya Kupası play off maçında Portekiz'e konuk olacak. Milliler maçı kazanıp İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibi ile son bir tur maçına çıkarak Dünya Kupası biletini almak istiyorlar. Zorlu mücadele 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te Porto'nun Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak. Portekiz - Türkiye maçını CANLI izle...
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