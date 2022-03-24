U18 Milli Takımı'ndan resital! Demir Ege Tıknaz ve Emirhan İlkhan...
Türkiye U18 ile Romanya U18 takımları Kocaeli Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Genç yıldızlarımız maçı 3-0 kazandılar. Maçın 41. dakikasında Demir Ege Tıknaz orta sahada kazandığı topla resital yaparak Romanyalı gençleri geçti ve pasını Emirhan İlkhan'a bıraktı. Emirhan aldığı pasla topu ceza sahası içerisinden ağlara gönderdi. İşte Beşiktaşlı gençlerin muazzam golü...
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