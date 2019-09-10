Milliler Moldova deplasmanında

A Milli Futbol Takımı Euro 2020 Elemeleri H grubunda deplasmanda Moldova ile karşı karşıya geliyor. Saat 21:45'de başlayacak mücadele TRT1'den yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip elemelerde yer aldığı H grubunda 6.maçında Moldova'ya konuk olacak. Milli Takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Türkiye'nin yer aldığı grupta saat 21:45'de Fransa - Andorra ve Arnavutluk- İzlanda maçları da oynanacak.

5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip 12 puan ve averajla grupta 2.sırada bulunuyor. Aynı puana ship Fransa lider, İzlanda ise 3.sırada yer alıyor. Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda saat 21:45'de başlayacak Moldova - Türkiye mücadelesini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.