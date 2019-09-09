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A Milli Takım Moldova'da

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında yarın Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla başkent Kişinev'e geldi.
09.09.2019

Milli kafileyi Kişinev Havalimanı'nda Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer ile az sayıda Türk vatandaşı karşıladı.

A Milli Futbol Takımı, daha sonra kara yoluyla konaklayacağı otele hareket etti.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir futbolcu, karşılaşmanın yapılacağı Zimbru Stadı'nda TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından milliler, müsabaka öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

Türkiye ile Moldova arasında oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

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