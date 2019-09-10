A Milli Takım 574. sınavına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Moldova deplasmanında oynayacağı mücadele ile 574. sınavına çıkıyor.

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile yapacağı 2020 elemeleri H grubu maçıyla 574.kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı 96 yıllık tarihinde 302'si resmi 271'i özel 573 maçta 1'i hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip 244'ü deplasmanda 249'u evinde 80'ide tarafsız sahada çıktığı karşılaşmalarda 3'ü hükmen galibiyette toplam 755 gol attı, kalesinde 822 gol gördü. A Milli Takım bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler 573 karşılaşmanın 492'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünüde Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Milli Futbol Takımının başında 2.dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 58.maçına Moldova mücadelesi ile çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 57 maçta milliler 29 galibiyet 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 86 gol atarken kalesinde 53 gole engel olamadı. Ay-yıldızlı ekip Moldova karşılaşmasıyla 2019 yılındaki 8. maçını oynayacak. Milliler, bu yıl oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. A Milli Takım bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi. Türkiye, Euro 2020 Elemelerinde Moldova ile evinde oynadığı maçı 4-0 kazanmıştı.