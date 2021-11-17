17 Kasım 2021, Çarşamba
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Milli Takım haberleri - O isimden Stefan Kuntz için çarpıcı iddia! "Milli Takım'dan sonra..."
A Milli Futbol Takım'ı, Stefan Kuntz önderliğinde 2022 Dünya Kupası için Play-off'a katılmayı başardı. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Stefan Kuntz hakkında çarpıcı sözler söyledi. Uzundurukan, "Şampiyonluk hedefim varsa Stefan Kuntz ile şu anda çalışmam. Milli Takım'ı Katar'a götürürsen kendini kanıtlamış olur ama artık Kuntz hoca için Türk takımlarının kapıları açık. Hatta Milli Takım serüveni bittikten sonra zirvede ya da zirvenin eteklerinde olan bir takımda görürüz." dedi. | Milli Takım haberleri
17.11.2021
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