17 Kasım 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Çarpıcı Milli Takım sözleri! "En çok değerli olan şey..."

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'lara kaldı. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan da bu karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. Aslan, "Merkezdeki küçük pas oyunları ve küçük koşular en çok değerli olan bölümdü. Abdülkadir Ömür ve Hakan Çalhanoğlu bunu çok iyi yaptı." şeklinde konuştu.
17.11.2021
ABONE OL

Çarpıcı Milli Takım sözleri! En çok değerli olan şey... Çarpıcı Milli Takım sözleri! "En çok değerli olan şey..." 17.11.2021
Dikkat çeken Hakan yorumu! Takımı inanılmaz yönetti Dikkat çeken Hakan yorumu! "Takımı inanılmaz yönetti" 17.11.2021
A Milli Futbol Takımı yurda döndü! A Milli Futbol Takımı yurda döndü! 17.11.2021
Stefan Kuntz: Hak edilmiş bir galibiyet Stefan Kuntz: Hak edilmiş bir galibiyet 17.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Milli Takım haberleri - Hakan Çalhanoğlu: Rakibimiz belli olduğunda... Milli Takım haberleri - Hakan Çalhanoğlu: Rakibimiz belli olduğunda... 17.11.2021
Toroğlu’dan Karadağ - Türkiye maçı yorumu! Saha içerisinde ukalalık yapmıyorlar Toroğlu'dan Karadağ - Türkiye maçı yorumu! "Saha içerisinde ukalalık yapmıyorlar" 17.11.2021
Toroğlu yıldız ismi eleştirdi! Takım değişti o değişmedi Toroğlu yıldız ismi eleştirdi! "Takım değişti o değişmedi" 17.11.2021
Erman Toroğlu’dan flaş Burak Yılmaz yorumu! Fizik olarak... Erman Toroğlu'dan flaş Burak Yılmaz yorumu! "Fizik olarak..." 16.11.2021
Türkiye U21 1-2 Danimarka U21 | ÖZET Türkiye U21 1-2 Danimarka U21 | ÖZET 16.11.2021
Türkiye U21 1-2 Danimarka U21 | MAÇIN TAMAMI... Türkiye U21 1-2 Danimarka U21 | MAÇIN TAMAMI... 16.11.2021
GOL | Türkiye U21 1-2 Danimarka U21 GOL | Türkiye U21 1-2 Danimarka U21 16.11.2021
GOL | Türkiye U21 0-2 Danimarka U21 GOL | Türkiye U21 0-2 Danimarka U21 16.11.2021
GOL | Türkiye U21 0-1 Danimarka U21 GOL | Türkiye U21 0-1 Danimarka U21 16.11.2021
Tolunay Kafkas A Spor’a konuştu! Tolunay Kafkas A Spor'a konuştu! 16.11.2021
Karadağ maçı öncesi son durum! Karadağ maçı öncesi son durum! 16.11.2021
Stefan Kuntz’tan Karadağ maçı öncesi Abdülkadir açıklaması! Stefan Kuntz'tan Karadağ maçı öncesi Abdülkadir açıklaması! 15.11.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim neşteri vurdu! O isim gönderiliyor mu?
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer bombası patlatıyor! Fatih Terim'in gözdesi Aslan olacak
Spor camiasından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları!
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta devre arasında kimler ayrılacak? Belli oldu...
GALATASARAY HABERLERİ: Transfer bombası patlıyor! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör