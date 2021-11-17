Çarpıcı Milli Takım sözleri! "En çok değerli olan şey..."

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'lara kaldı. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan da bu karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. Aslan, "Merkezdeki küçük pas oyunları ve küçük koşular en çok değerli olan bölümdü. Abdülkadir Ömür ve Hakan Çalhanoğlu bunu çok iyi yaptı." şeklinde konuştu.

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