17 Kasım 2021, Çarşamba
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Çarpıcı Milli Takım yorumu! "Kuntz'un güler yüzü..."
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Güven Taner, 90'A programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Taner, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu 2. sırada tamamlayan ve play-off'lara katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili de konuştu. Güven Taner, Alman çalıştırıcıyla ilgili "Kuntz'un güler yüzü takım üzerine de olumlu yansıdı." yorumunu yaptı.
17.11.2021
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