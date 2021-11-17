Çarpıcı Milli Takım yorumu! "Kuntz'un güler yüzü..."

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Güven Taner, 90'A programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Taner, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu 2. sırada tamamlayan ve play-off'lara katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili de konuştu. Güven Taner, Alman çalıştırıcıyla ilgili "Kuntz'un güler yüzü takım üzerine de olumlu yansıdı." yorumunu yaptı.

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