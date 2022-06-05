Millileri o sözlerle eleştirdi! "İnsanlar bununla tatmin oluyorsa..."
A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı evinde 4-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, oynanan oyunu eleştirdi. Domaç, "Oyun gelişmiyor. Cengiz'den başkan şut tehdidimiz yok. Duvar pasları yapamıyoruz ama 4-0 kazandık. Faroe Adaları'nı 4-0 yendik diye tatmin mi olalım? Hep beraber Taksim'de halay çekelim. İnsanlar bununla tatmin oluyorsa söyleyecek bir şey yok." dedi.
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