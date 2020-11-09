Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü A Spor'a konuştu! "Umarım uzun yıllar birlikte oynarız"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ünder, "Umarım Çağlar'la birlikte Avrupa'da uzun yıllar birlikte oynarız" derken; Söyüncü ise, "Şu anda lideriz, hedefimiz devam ettirmek" ifadelerini kullandı.

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